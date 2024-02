Dorf-Verschönerung am Welchenberg Neuenhausener heißen ihre Besucher mit neuen Schildern willkommen

An beiden Eingängen zum Dorf – an der Wupper- und an der Hauptstraße – werden Autofahrer freundlich mit einem „Willkommen in Neuenhausen“ begrüßt. Und wer den Ort verlässt, wird mit einem „Wiedersehen in Neuenhausen“ verabschiedet. Schon im Sommer vergangenen Jahres stellten die Aktiven des Fördervereins „Neuenhausen heute und morgen“ das erste Schild am Fuß des Welchenbergs auf. Im Winter folgte am Dorfeingang gegenüber dem neuen Norma-Marktes das zweite. Mit dem Aufstellen dieses Eingangsschildes wollten die Vereinsmitglieder abwarten, bis der rege Baustellenbetrieb an der Wupperstraße beendet war.