Nachwuchs im Grevenbroicher Wildgehege : Wilder Tommy sorgt für Baby-Alarm

Dank des jungen Bullen Tommy hat sich Nachwuchs bei den Dexter-Rindern im Wildgehege eingestellt. Eine Kuh war dem Prachtkerl aber nicht genug. Auch andere Kühe haben verdächtig an Umfang zugelegt.

Er ist schon ein umtriebiger Bursche, dieser Tommy. Kaum im Gehege angekommen, hat der junge Dexter-Rind-Bulle die Herzen seiner weiblichen Artgenossen im Sturm erobert. So sehr, dass sich am Freitagmorgen bereits Nachwuchs im Tierpark eingestellt hat. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass das eine oder andere weitere Jungtier in den nächsten Wochen das Licht der Welt erblicken wird. Denn einige der Kühe haben verdächtig an Umfang zugelegt.