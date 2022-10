Werbe- und Interessengemeinschaft Wevelinghoven : WIG-Mitglieder wählen neue Chefin

Wevelinghoven Die Werbe- und Interessengemeinschaft Wevelinghoven hat eine Nachfolgerin für Anne Wansart-Engel gefunden. Der Vorstand will künftig als großes Team auftreten.

Leicht war es jedoch nicht, die neue Spitze der Gemeinschaft zu bilden. Denn Anne Wansart-Engel – da waren sich die Händler und Gewerbetreibenden einig – hinterlässt große Fußspuren, die es auszufüllen gilt. Vor diesem Hintergrund wollte wohl niemand so recht seinen Hut in den Ring werfen.

Nachdem sich auch der Rest des alten Vorstandes bereit erklärt hatte, erneut zu kandidieren und die neue Frau oder den Mann der Spitze tatkräftig unterstützen zu wollen, meldete sich Anke Burbach spontan mit den Worten: „Ich mach’s“. Die neue Vorsitzende ist in Wevelinghoven keine Unbekannte, führt sie doch gemeinsam mit ihrer Schwester Claudia Goebel an der Unterstraße das Sportartikelgeschäft „Erftsport“. Claudia Goebel wurde gleich danach als weitere Beisitzerin gewählt. Ebenfalls neu in den Vorstandsreihen ist Beisitzer Frank Tönnnissen, der die WIG mit seinen Schausteller- und Gastro-Betrieben schon beim vergangenen Maimarkt unterstützt hatte.