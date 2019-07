Präsentation von Händlern und Dienstleistern in Grevenbroich : WIG-Aktion „Gut leben im Alter“ im Seniorenzentrum

Präsentation von Händlern und Dienstleistern in Grevenbroich

„WIG unterwegs“, heißt eine Veranstaltungsreihe der Werbe- und Interessengemeinschaft Wevelinghoven (WIG). Bei der dritten Auflage heißt das Thema „Gut leben im Alter“. Am Samstag, 13. Juli, stellen Mitgliedsunternehmen von WIG von 10 bis 15 Uhr im Haus Sankt Martinus, Am Klosterweg 1, Produkte und Dienstleistungen vor, die auf diesen Lebensabschnitt abgestimmt sind.

An mehr als einem halben Dutzend Ständen im Seniorenzentrum werden Besucher über Themen informiert, die mit der veränderten Lebenssituation oder der geistigen und körperlichen Fitness verbunden sind. Wer erleben will, wie sich das Hörerlebnis durch ein Hörgerät verändert, hat an diesem Tag dazu Gelegenheit. Das Hörcentrum Lohmann präsentiert einen Klangfinder, mit dem man neues Hören vor Ort erleben kann.