Wiesnfest 2024 am Torfstecherweg Gustorf feiert wieder nach bayrischer Art

„Wir arbeiten jedes Jahr daran, das Wiesnfest noch besser zu machen“, sagt Jägermajor Marcel Krahwinkel. So konnte etwa das Weingut Zecherhof als neuer Partner der geselligen Veranstaltung gewonnen werden. Die Gäste aus Neef an der Mosel wollen die Besucher am 9. Mai mit manch gutem Tropfen verwöhnen. Daneben bieten die Gustorfer traditionell bayrische Küche mit deftigen Schmankerln an. Mit im Angebot ist ein Wiesn-Gedeck, das eine Brotzeit mit Frikadellen, Schnitzel und Wurst, einen Kasten Hacker-Pschorr-Bier sowie feine Spirituosen der österreichischen Brennerei Prinz beinhaltet. Wer das Gedeck bestellt, reserviert gleichzeitig einen Tisch mit acht Sitzplätzen.