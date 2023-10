Stadt muss erneut in Frimmersdorf sanieren Wieder Schwarzschimmel in der Feuer- und Rettungswache

Schwarzschimmel kann zu Allergien und Asthma führen, ebenso Atemwege und Augen reizen. Gefährlich wird dies vor allem für diejenigen, die dieser Pilzart über längere Zeit ausgesetzt sind. Dementsprechend groß sind die Befürchtungen von Beschäftigten in der Feuer- und Rettungswache an der Frankenstraße. Im von der Einheit Frimmersdorf-Neurath genutzten Feuerwehrtrakt des Gebäudes hat sich der Schimmel breit gemacht – in Flur, Umkleiden, Treppen- und Putzraum. Nicht zum ersten Mal.