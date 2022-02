Kultur in Grevenbroich : Wieder Puppentheater für Kinder in der Villa Erckens

Die neue Reihe startet mit „Frecher kleiner Ziegenfritz“. Foto: Seifenbalsen Figurentheater/Seifenblasen Figurentheater

Grevenbroich Das Kulturamt und der Förderverein des Museums setzen ihre Figurentheater-Reihe fort. Für die nächsten Monate wurde ein Programm zusammengestellt, das Kindern im Alter ab drei Jahren jede Menge Spaß bescheren soll. Was geplant ist.

Am 9. Februar kommt das Seifenblasen-Figurentheater mit dem Puppenspiel „Frecher kleiner Ziegenfritz“ nach Grevenbroich. Das Stück, das frei nach dem englischen Märchen „Three billy goats gruff“ erzählt wird, handelt von drei Ziegen, die auf dem Weg zu leckerem Futter einige Abenteuer zu bestehen haben. Am Mittwoch, 23. März, geht es weiter. Dann werden die Koblenzer Puppenspiele in der Villa Erckens das bekannte Märchen „Der kleine Wassermann“ in Szene setzen.

Das Turbine-Puppentheater aus Dortmund ist am Mittwoch, 13. April, mit dem Stück „Hoppelpoppels Hasenfrühstück“ zu Gast im Salon des Museums und wird ein „pfiffiges Spiel mit Hase, Huhn und Ei“ präsentieren. Am Mittwoch, 4. Mai, kommt das Theater „Blaues Haus“ aus Krefeld nach Grevenbroich. Aufgeführt wird die Tiergeschichte „Das Bärenwunder“ nach dem Kinderbuch von Wolf Erlbruch.

Das Puppentheater Helmholtzstraße aus Düsseldorf spielt am Mittwoch, 8. Juni, eine Geschichte von „Kaspar und Struppi“ und führt am Mittwoch, 24. August, das Stück „Ratz der Bär“ auf. Für den 18. Oktober hat sich das Seifenblasen-Puppentheater mit dem Puppenspiel „Iggi Poltergeist und das beste Geschenk der Welt“ angesagt. Den Schlusspunkt der Saison wird das Theater „Blaues Haus“ am 14. Dezember mit „Bellos erstem Weihnachtsfest“ setzen.

Alle Aufführungen finden jeweils um 10 und um 15 Uhr statt. Der Eintrittspreis je Vorstellung beträgt sechs Euro, für Kita-Gruppen gibt es eine Ermäßigung (vier Euro). Tickets sind an der Museumskasse in der Villa Erckens erhältlich. Reservierungswünsche per E-Mail an kultur@grevenbroich.de oder unter der Rufnummer 02181 608658.

(NGZ)