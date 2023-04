Blütenpracht in Grevenbroich Fotografen und Instagramer - wieder „Run“ auf Tulpen-Felder

Montagmittag an der Verlängerung der Kapellener Talstraße, zwischen Autobahn und Heckhauserhof: „Wo kann ich hier parken?“, fragt ein älterer Herr die junge Tulpenverkäuferin am Feldrand. Parkplätze gibt es kaum. „Ich will mir das mal aus der Nähe ansehen“, spricht der Mann durch das Autofenster. Das kennt die Verkäuferin schon – mehrmals pro Stunde wird sie gefragt, wie man am besten möglichst nah an die bunten Blumen kommt. „Am besten parken Sie da vorne“, sagt sie und zeigt auf eine große Einmündung in einen Feldweg gegenüber.