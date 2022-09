Grevenbroicher Stadtkern „abgeriegelt“ : Wie Rettungsfahrzeuge trotz Poller in die Fußgängerzone kommen

Die Poller sollen Autos aus der Fußgängerzone halten. Rettungsdienste können sie per Transponder oder mit einem Sechskant bedienen. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Grevenbroich Mit den letzten, kürzlich installierten Pollern ist die Grevenbroicher Fußgängerzone außerhalb der Zeiten für Anlieferer für den motorisierten Verkehr gesperrt. Doch Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst müssen trotzdem hineinfahren können. Wie das gehen soll.

Von Carsten Sommerfeld

In Kürze ist die Grevenbroicher Fußgängerzone komplett „abgepollert“. Mit automatisch aus dem Boden hochfahrenden Pollern will die Stadt dafür sorgen, dass der Liefer- und übrige Autoverkehr tatsächlich auf die Zeit von 7 bis 12 Uhr begrenzt bleibt. Doch auch in den übrigen Zeiten müssen Feuerwehr und Rettungsdienst im Notfall Hilfe leisten können.

Aktuell wird das Thema, weil die Stadt jetzt am Zehnthof neben der Kirche die vierte und damit letzte automatIsche Sperr-Anlage an der Fußgängerzone installiert hat, Anfang Oktober soll sie in Betrieb gehen. Die Verwaltung hatte erklärt, dass Polizei und Rettungsorganisationen sogenannte Transponder erhalten, um die Sperren absenken zu können.

Doch nicht immer rücken in Grevenbroich stationierte Fahrzeuge an. Sind etwa alle Rettungswagen (RTW) der Grevenbroicher Wache im Einsatz, werden RTW aus anderen Kommunen im Kreis oder aus dem Rhein-Erft-Kreis alarmiert. Wie kommen sie in die Zone? In Hilden im Kreis Mettmann hatte die Stadt kürzlich bekräftigt, dass zwei Zufahrten der Fußgängerzone dort befahrbar bleiben. Rettungsfahrzeuge aus anderen Städten, die nicht über Transponder oder Schlüssel verfügten, sollen ungehindert einfahren können.

Und in Grevenbroich? „Dass unsere Feuerwehr so ausgelastet ist, dass sie selbst nicht vor Ort sein kann, ist unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Sollte es dazu kommen, ist jede andere Feuerwehr in der Lage, die Polleranlage im Notfall auch ohne Transponder zu öffnen“, erklärt Stadtsprecher Lukas Maaßen.

Für den Rettungsdienst, Träger ist der Kreis, erläutert Kreissprecher Benjamin Josephs, dass jeweils das am schnellsten verfügbare Rettungsfahrzeug alarmiert werde. Das könne etwa auch ein RTW aus Rommerskirchen, Korschenbroich oder Bedburg sein. Aber auch sie müssen nicht draußen bleiben: „Die Poller lassen sich mit einem Sechskant öffnen, mit dem Rettungsmittel in allen Städten ausgestattet sind“, sagt Josephs.