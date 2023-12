Kolumne: Spiritueller Zwischenruf Wie halten Sie es eigentlich mit der Zeit?

Advent und Dezember sagen uns: „Lasst ab vom Alten, es kommt das Neue!“ Der Advent bereitet uns auf das Geburtsfest Christi an Weihnachten vor. Gleichzeitig erinnert er daran, dass Gott auch jetzt schon in unser Herz kommen kann. Mit dem Dezember schließen wir das Kalenderjahr ab. Um im kommenden Jahr neu beginnen zu können, kommt man in diesen Wochen immer wieder in die Situation, Entscheidungen treffen zu müssen, die manchmal Aufregung oder Schwierigkeiten mit sich bringen. Besinnung und Stille treten in den Hintergrund. Und dann gibt es noch diese verführerische Zeit „zwischen den Jahren“, die so leer und ruhig scheint, bis alles Unerledigte und Verschobene sich in diesen letzten Tagen staut und der Bearbeitung im alten Jahr harrt.