Die Staudts aus Grevenbroich Wie eine neunköpfige Großfamilie den Alltag meistert

Einen ganz besonderen Patenonkel hat der kleine Luis, der im Alter von sieben Monaten friedlich auf dem Schoß seiner Mutter schlummert. Denn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat jetzt die Patenschaft über das siebte Kind der Familie Staudt übernommen. Doch wie haut der Alltag in solch einer großen Familie hin? Welche Herausforderungen sind zu stemmen, um die Abläufe zu koordinieren? Wird in Etappen gegessen, passen alle beim Ausflug in ein Auto? Die Eltern geben bereitwillig Auskunft.