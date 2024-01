Frimmersdorf, Hemmerden, Wevelinghoven Wie es jetzt mit den Flüchtlingsheimen weitergeht

Die Stadt Grevenbroich greift für die Unterbringung von Flüchtlingen jetzt im großen Stil auf Wohncontainer zurück. Zu Dutzenden zusammengesetzt ergeben sie komplette Wohnblöcke. Wie das aussieht, ist nun nahe der Straße Am Steelchen in Frimmersdorf zu sehen. Dort sind in den vergangenen Wochen insgesamt zwei Wohnblöcke entstanden, die jeweils aus 56 seecontainergroßen Elementen gebildet werden. „28 im Erdgeschoss und 28 im Obergeschoss“, sagt Rathaus-Sprecher Lukas Maaßen: „Davon sind auf jeder Etage vier Elemente für Duschen und WC.“