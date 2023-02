Waschboxen, E-Ladesäulen Eine der größten Tankstellen in Grevenbroich soll erweitert werden

Geplant ist der Bau von drei Waschboxen zur Selbstbedienung für Autos. Dafür muss ein Technikraum im nördlichen Teil des Grundstücks gebaut werden. Um Lärm zu verhindern, sollen die Waschboxen komplett überdacht und von drei Seiten eingehaust werden. In puncto Überdachung nimmt Shell auch die Staubsaugerplätze ins Visier: Fahrer sollen künftig ihr Auto auch bei schlechtem Wetter in Trockenheit aussaugen können. Darüber hinaus plant der Mineralölkonzern den Bau zweier Ladesäulen für Elektroautos auf seinem Gelände. An den Säulen sollen vier überdachte Stellplätze für E-Autos eingerichtet werden. Die Plätze sollen an der Kolpingstraße entstehen.