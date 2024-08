Seelische Unterstützung nach dem Einsatz „Bei uns wird niemand alleingelassen“

Der Feuerwehrmann, der sich ehrenamtlich in der Löscheinheit Stadtmitte engagiert, zählt zu einem mittlerweile zehn Mitglieder starken Team, das nach schlimmen Situationen ein offenes Ohr für die beteiligten Einsatzkräfte hat. „Wir sind darauf geschult, zuzuhören. Kollegen können sich im Vertrauen an uns wenden und uns erzählen, was sie belastet“, erklärt Burchartz. Er und seine Kollegen versprechen, Stillschweigen zu wahren. Stoßen auch sie an ihre Grenzen, können sie schnell für weitere psychologische Unterstützung sorgen.