Unterstützung aus Grevenbroich : So helfen die Dörfer im Norden der Stadt Flüchtlingen

So helfen die Dörfer im Norden der Stadt Flüchtlingen

Grevenbroich Die Flüchtlingshilfe Hülchrath koordiniert die Unterstützung von Menschen, die etwa in der Turnhalle im Ort untergekommen sind. Auch Kinder helfen mit.

Bewohner aus mehreren Dörfern im Norden der Stadt – von Mühlrath bis Neukirchen – helfen den in der Hülchrather Turnhalle untergebrachten Flüchtlingen. Die Stadt hatte die Halle von einem Messebauer in nach oben hin offene „Zimmer“ unterteilen lassen. Die Bemühungen im Rahmen der „Flüchtlingshilfe Hülchrath“ koordiniert Udo Steffensen vom Vorstand der Dorfgemeinschaft Hülchrath. Er kann sich jetzt über besondere Unterstützung freuen: 745 Euro haben rund 20 Mühlrather Kinder beim Martinssingen zusammengebracht. „Wir haben bereits in vergangenen Jahren beim Gripschen soziale Projekte mit dem zusammengekommenen Geld unterstützt“, erläutert Peter Lys aus Mühlrath.