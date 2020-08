Spiritueller Zwischenruf : Wie die Schützen unsere Heimat schützen

Prior Bruno Robeck Foto: Georg Salzburg (salz)

Langwaden Alle Schützenfeste fallen in diesem Jahr aus. Was heftiger Regen und starke Hitze nicht vermochten, hat ein kleines Virus geschafft, meint der Langwadener Zisterzienser-Prior Bruno Robeck in seiner Wochen-Kolumne.

Als ich vor über 30 Jahren nach Langwaden kam, wurde ich nicht nur mit Klosterleben vertraut gemacht. Ich lernte – für mich eher als Nebenerscheinung – den reichen Brauchtum rings um die Heimat- und Schützenfeste kennen. Schnell merkte ich, wie sehr diese mir so fremde Welt ein wesentlicher Bestandteil der Menschen dieser Region ist. Beim jährlichen Schützenfest unseres Klosterdorfes Langwaden ist dies deutlich zu spüren: ein kleines Dorf feiert auf seinen Straßen, im großen Festzelt und natürlich in seinem Kloster.

Ich hätte mir nie träumen lassen, dass das Schützenfest einmal nicht in seiner gewohnten Form wird stattfinden können. Weder drückende Hitze noch ungemütliches Regenwetter haben es je vermocht, die Schützen in die Knie zu zwingen. Einem kleinen Virus ist dies nun gelungen. Dabei ist Langwaden nicht das erste Schützenfest der Umgebung, das in seiner gewohnten feierlichen Form ausfallen muss. Wir befinden uns schon im letzten Drittel der Saison und einige größere Ausfälle stehen noch aus. Es hat mich beeindruckt, wie die Schützenvereine kreative Wege suchten. Sie schauten nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf die anderen, die unter den abgesagten Feierlichkeiten litten: auf die Schausteller und Zeltwirte. Und die Schützen versuchten, diese soweit wie möglich zu unterstützen.

Umzüge und Feiern mussten in diesem Jahr ausfallen. Unsere Langwadener Kirmesgesellschaft hat es sich jedoch nicht nehmen, die Schützenmesse im Innenhof unseres Klosters zu feiern und das Totengedenken zu begehen. Trotz der Coronakrise ist einiges möglich – und die Krise zeigt uns, was uns wichtig ist. Die Schützen schützen in diesem Jahr ihre Heimat, indem sie auf das große Festprogramm verzichten. Den Zugkönigen und Königspaaren bleibt in diesem Jahr die Erfahrung nicht erspart, die auch die realen Könige immer wieder machen mussten: auch wenn man König ist, läuft nicht alles so, wie man es geplant hat. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass nur bei den Märchenkönigen die Krone nie gedrückt hat. Von den realen Königen können die Schützenkönige auch lernen, länger in ihrem Amt bleiben zu müssen als vorgesehen.Und sie können auf die Präsidenten der Schützenvereine schauen, die unseren Dank und unsere Anerkennung verdienen, weil sie für viele Jahre Verantwortung übernommen haben.