Ordnungsamt in Grevenbroich Wie der Ordnungs- und Sicherheitsdienst weiter aufgestockt werden soll

Vor einigen Wochen hatten Polizei sowie Ordnungs- und Servicedienst (OSD) der Stadt bei Schwerpunktkontrollen unter anderem am Grevenbroicher Bahnhof massiv Präsenz gezeigt. Wenn es nach der Ratsmehrheit mit SPD, Grünen und Mein Grevenbroich geht, soll das Ordnungsamt im Stadtgebiet noch mehr unterwegs sein – etwa in „Randzeiten“ spät abends und an Wochenenden. Mehr Personal, einen Kleinbus als mobile Anlaufstelle und weiteres Equipment soll der OSD erhalten. „Vor dem Hintergrund der zuletzt verzeichneten Gewalttaten wollen wir die Handlungsfähigkeit des OSD weiter optimieren“, so die Politik. Nach einem Prüfauftrag des Rates stellt die Verwaltung in der Ratssitzung am Mittwoch, 17. Mai, vor, was mit der Verstärkung erreicht werden kann. „Die Ordnungsbehörden und Mitarbeitenden befinden sich aktuell in einer herausfordernden Situation“, stellt Bürgermeister Klaus Krützen fest.