Angebote in Grevenbroich und Umgebung : DRK will sein Bildungswerk stärken

Grevenbroich Das Familienbildungswerk bietet jedes Jahr eine stattliche Zahl von Kursen und Vorträgen für Menschen jeden Alters. Jetzt soll dem Werk neuer Auftrieb verliehen werden. Dafür braucht es nicht nur weitere Kursleiter.

Der Kreisverband Grevenbroich des Deutschen Roten Kreuzes möchte das zusammenführen, was in der Corona-Hochphase zerfallen ist: die Gemeinschaft – auch im Familienbildungswerk. Diese Abteilung will das DRK nun stärken. Jedes Jahr bietet das Team um Sozialpädagogin Anja Peltzer bis zu 2000 Vorträge und Kurse für Menschen aus allen Altersgruppen an und erreicht damit im Schnitt 1000 Teilnehmer im Rhein-Kreis (mit Ausnahme der Stadt Neuss).