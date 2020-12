Grevenbroicher Adventsserie „Danke“ : Wie Corona das Kirchenjahr verändert

Grevenbroich Das Weihwasserbecken wurde stillgelegt und Spender mit Desinfektionsmittel aufgestellt. Anwesenheitslisten müssen ausgelegt, Sitzplätze markiert werden. Kirchen-Alltag in Zeiten von Corona.

Seit einem Jahr ist Norbert Günther Küster in den katholischen Pfarreien St. Clemens Kapellen und St. Martinus Wevelinghoven. Das Wort Küster kommt vom lateinischen „custodire“ und beschreibt den Beruf sehr gut: bewachen, bewahren, unter seine Obhut nehmen. Günther hält die Kirchengebäude in Ordnung, kümmert sich um die Kerzen, den Altarschmuck, die liturgischen Gefäße, Bücher und Gewänder. „Ich bereite alles so vor, dass die liturgische Arbeit in ihrem geordneten Rahmen stattfinden kann“, sagt er.