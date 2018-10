Grevenbroich: Wevelinghovener Schützen trauern um Rudi Broens

Wevelinghoven Broens gehörte seit mehr als fünf Jahrzehnten dem Verein an. 1997, mit 44 Jahren, wurde er zum Präsidenten der großen Schützengemeinschaft gewählt. Besonderen Wert legte er auf die Pflege nachbarschaftlicher Kontakte zu den befreunden Vereinen

Broens gehörte seit mehr als fünf Jahrzehnten dem Verein an. 1997, mit 44 Jahren, wurde er zum Präsidenten der großen Schützengemeinschaft gewählt. Besonderen Wert legte er auf die Pflege nachbarschaftlicher Kontakte zu den befreunden Vereinen und wurde mit dem Titel des „liebenswürdigsten und beliebtesten Präsidenten im Stadtgebiet“ geehrt. In die Zeit seiner Präsidentschaft fiel vor allem das 75-Jahr-Jubiläum des Bürgerschützenvereins, das ein Jahr vor der Jahrtausende gefeiert wurde. 2000 wurde Broens vom damaligen Regimentschef Manfred Moll mit dem persönlichen Oberstorden dekoriert – die höchste Auszeichnung des BSV.

Engagement zeigte Broens auch in der Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes, in der er bis zuletzt Vorstandsarbeit leistete. Die Hände in den Schoss legen und abwarten – das war nicht seine Sache. Rudi Broens war daran gelegen, als Aktivposten das Leben in der Gartenstadt mitzugestalten. Das wird in Wevelinghoven nicht vergessen werden.