Wevelinghovener sind schon in ihr Jubiläumsjahr gestartet Bürgerschützen planen ihr „Hundertjähriges“

Bereits am 28. Juni werden die Wevelinghovener Bürgerschützen den Knospenbaum – der früher auf dem Marktplatz, später im Stadtpark stand – frisch restauriert an seinem neuen Standort übergeben. „Mit Hilfe von Wirtin Sandra Schmitz und einigen Geschäftsleuten konnten wir das Kunstwerk wieder auf Vordermann bringen lassen“, berichtet Odenthal. Am 2. November, seinem Gründungstag, will der Bürgerschützenverein zudem an der Poststraße ein Denkmal übergeben, das dauerhaft an das 100-jährige Bestehen erinnern soll.