Malwettbewerb der Schützen : Wevelinghovener Kinder gestalten virtuellen Fackelzug

Kinder sollen den Fackelzug in Wevelinghoven malen. Foto: BSV Wevelinghoven

Wevelinghoven Weil der Fackelzug auf den Straßen im August ausfallen muss, soll es einen virtuellen Umzug geben. Die Wevelinghovener Schützen haben einen Malwettbewerb gestartet: Kinder sollen ihre Ideen von einem Fackelzug auf Papier bringen.

Mit dem Fackelzug bietet das Wevelinghovener Schützenfest traditionell schon gleich zu seinem Beginn einen ersten Höhepunkt. Doch der mit vielen großen Transparenten gespickte Umzug fällt – wie schon im vergangenen Jahr – erneut wegen der Corona-Pandemie aus, wie auch der gesamte Festreigen der Gartenstädter. Dennoch soll es am Samstag, 21. August, eine Art Fackelzug geben.

Die Schützen um Präsident Günter Piel haben jetzt zu einem Malwettbewerb aufgerufen. Kinder im Alter zwischen drei und 14 Jahren können ein Bild vom Fackelzug anfertigen, das am Schützenfest-Samstag mit vielen anderen ins Internet gestellt wird. „Auf diese Weise wollen wir einen alternativen Fackelzug virtuell gestalten“, sagt Vereinssprecher Nikolai Dohlen.

Noch bis zum 14. August können die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ihre kleinen Kunstwerke an den Bürgerschützenverein senden. Eine Jury, zu der auch das Königspaar Stefan und Ursel Fücker zählt, wird die schönsten Bilder in den jeweiligen Altersklassen prämieren. Zu gewinnen gibt es Geschenkgutscheine.

Englische Künstlerin erinnert an den Pogrom von Wevelinghoven

Ausstellung im Denkhaus : Englische Künstlerin erinnert an den Pogrom von Wevelinghoven

Brauchtum in Neuss

Brauchtum in Neuss : Erster virtueller „Schützen-Sprechtag“

Die Gewinner-Bilder werden zudem im „Denkhaus“ am Klosterweg präsentiert. Die kleine Ausstellung wird am Schützenfestsonntag eröffnet, nach dem Gottesdienst, der Kranzniederlegung auf dem Friedhof und dem musikalischen Gruß der Schützen an die Bewohner des St.-Martinus-Seniorenstifts.