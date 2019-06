Event der Schützen in Grevenbroich-Wevelinghoven : Wevelinghovener feiern Stadtparkfest mit Canadierrennen

Angesichts der vielen Veranstaltungen im Stadtgebiet am Wochenende sei die Resonanz gut gewesen, erklärte Günter Piel, Präsident des Bürger-Schützen-Vereins Wevelinghoven.

Für das Rennen auf der Erft war an der Brücke des Hemmerdener Weges ein Ponton zu Wasser gelassen worden. Darüber konnten die Teams die Boote besetzen. „Dass sich das Rennen großer Beliebtheit erfreut, begeistert uns natürlich“, sagte Marcus Odenthal, BSV-Vizepräsident und Moderator des Rennens. Ein Team bestand aus sechs Personen – als Steuermänner der beiden abwechselnd fahrenden Boote fungierten Sepp Schumacher und Reiner Korbmacher. Am Wendepunkt saßen Schützenkönig Jens Brandofsky und Regimentsoberst Peter Schrörs in „Pilles Boot“. Dort wartete noch eine zu lösende Aufgabe auf die Teams, bevor dann – gegen den Strom – die Erft wieder hinauf gepaddelt wurde. Zahlreiche Zuschauer feuerten an den Erftwegen die Sportler und die Teams an. Gewonnen hat bei den Frauen erneut die Gruppe „Kölsche Klüngel“ – die Frauen des Scheibenschützenzuges „Jot Drop“, mit einer Zeit von sieben Minuten und 53 Sekunden vor dem Team der „Pferdefreunde Langwaden“. Bei den Herren machte die Gruppe „Blaumänner“ – eine Zuggemeinschaft der Grenadiere „Immer Blau“ und der Jäger „Flachmänner“ – mit sechs Minuten und 50 Sekunden das Rennen vor den Teams des Jägerzug „Volltreffer“ und dem Vorstandsteam der Kirmesgesellschaft „Einigkeit Langwaden“.