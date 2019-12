Filiale renoviert in Wevelinghoven : Sparkasse setzt auf das Thema „Heimat“

Wevelinghoven Die Zweigstelle am Marktplatz in Wevelinghoven wurde vier Wochen lang komplett renoviert.

Neue Farbe, helles Mobiliar, neue Raumaufteilung – alles zusammen hat einen niedrigen sechsstelligen Betrag gekostet, sagt der für das Privatkundengeschäft zuständige Marcus Longerich. Es ist ein Bekenntnis der Sparkasse zum Standort Wevelinghoven, der auf der Landkarte der Sparkasse ein mittelgroßer Standort ist. Auf Nachfrage macht Longerich keinen Hehl aus der Tatsache, dass die Niedrigzinsphase alle Geldinstitute zwingt, Kosten zu sparen und manchmal auch die Filiale an der Ecke zu schließen. Zum Trotz heißt es dann, das Onlinebanking werde immer beliebter. Nicht so in Wevelinghoven: „Wir setzen bewusst darauf, nah bei unseren Kunden zu sein“, sagt Longerich. Der Ortsname in Schreibschrift und eine Regalwand, die den Vereinen als Ausstellungsfläche dienen soll, betonen die Heimatverbundenheit der Banker.

Die darüber natürlich das kühle Rechnen nicht vergessen haben: Während des Umbaus sind neue Kabel in Wänden, Decken und Fußböden verlegt worden – die Sparkasse vor Ort soll digitaler werden. Die zehn Angestellten des Instituts sitzen nicht mehr verteilt in separaten Büros, sondern haben ihren Arbeitsplatz „auf der Fläche“, wie Architekt Jochen Klougt sagt. Erst sobald ein Kundengespräch mehr Diskretion erfordert, können sich Berater und Kunde in Besprechungsräume zurückziehen, deren Installation punktgenau auf Knopfdruck hochfährt. Große Bildschirme an den Wänden lassen sich mit dem Computer-Terminal am Schreibtisch verbinden – so können die Kunden ganz genau verfolgen, wie ihre Angelegenheiten bearbeitet werden. Wer nicht gesundheitsschädlich den ganzen Tag sitzen möchte, fährt seine Tischplatte einfach in die Höhe und hat ein Stehpult zur Verfügung.