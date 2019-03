CDU Grevenbroich: Neuer Chef für den Ortsverband Wevelinghoven-Langwaden

René Ueckert leitet die CDU in Wevelinghoven und Langwaden. Foto: CDU

Wevelinghoven Vorsitzender René Ueckert (38) tritt die Nachfolge von André Heister an.

René Ueckert stammt aus der Nähe von Magdeburg. Seine Ausbildung zum Krankenpfleger, die er an St. Elisabeth in Grevenbroich absolvierte, verschlug ihn 2005 ins Rheinland. Seinen Wohnort hat er in Wevelinghoven gefunden – „und dort bin ich mittlerweile integriert“, sagt der 38-Jährige. Zumindest habe ihm das kein geringerer als Alt-Bürgermeister Theo Hoer bescheinigt.