Dorf-Reinigung auch für Schützen-Jubiläum Wevelinghovener machen sich bereit für großen Frühjahrsputz

Der Bürger-Schützen-Verein Wevelinghoven ruft dazu auf, sich am Samstag, 9. März, am großen Frühjahrsputz in der Gartenstadt zu beteiligen. Das Motto lautet: „Wir halten unsere Stadt sauber.“ Die Schützen hoffen auf eine starke Beteiligung und bitten Helfer, die bei der Dorf-Reinigung unterstützen möchten, sich bis zum 29. Februar per E-Mail an info@bsv-wevelinghoven.de anzumelden.