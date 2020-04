Kostenpflichtiger Inhalt: Dudelsack spielen lernen in Grevenbroich : Die atemlose Suche nach einem guten Ton

So geht’s: Werner Hoffrichter will Anfänger im Herbst bei der Volkshochschule unterrichten. Foto: Dirk Neubauer

Grevenbroich Zum ersten Mal am Dudelsack: Werner Hoffrichter will im Herbst bei der Volkshochschule Grevenbroicher in Highlander verwandeln.