Vernissage in Grevenbroichs Galerie Dielämmer : Werner Franzen zeigt Fantasievolles aus Glas, Holz, Metall und Klebstoff

Werner Franzen stellt seine Objekte aus Holz, Leim, Metall und Glas derzeit in Galerie Dielämmer aus. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich „Bis zum 4. März 2361 ist es noch eine Weile“, heißt die neue Ausstellung in der Galerie Judith Dielämmer. Schon die Überschrift lässt ahnen: Künstler Werner Franzen lässt seiner Fantasie mit Objekten aus Holz, Stoff, Metall, Glas und Leim freien Lauf.

„Ich habe einfach losgelegt, ohne irgendeinen Sinn dahinter zu sehen“, gestand er freimütig. Was er fast beklagte: „Man will was wirklich Sinnloses tun und plötzlich kommt der Sinn von ganz allein“, erzählt er mit Blick auf die Skulpturen. Sie tragen den Titel „Einsteher“ – die es früher wirklich einmal gab: Das waren Menschen, die für andere den Wehrdienst leisteten.

Viel Eigenleistung ist für die Schau beim Betrachter gefragt, Sinnerhellendes ist auch wenig im von Uwe Dressler ansprechend gestalteten Katalog zu entdecken. Die Seite mit Text gibt nichts Erklärendes her. Ein Auszug als Beweis: „Muss weiter gegangen Kitsch dabei nur Stilmittel hat Kitsch des Verachtenswerten weitgehend nach er Jahren moralische von Kitsch wurde durch ironische Nostalgie Kitsch ist Kult….“

So also darf der Betrachter alleine seinen Interpretationsweg finden. Die Objekte bieten seinen Augen immer wieder Orientierungspunkte. Sehr oft erinnern die Skulpturen an Menschen. Das hat zum Teil auch damit zu tun, dass sie mit bunten Stoffen „eingekleidet“ sind. Die Figur im Fenster ist ganz in Schwarz gehalten und bildet damit eine Ausnahme. Werner Franzen hat die alten Stoffe offensichtlich ebenso lustvoll zerschnitten wie den Text im Katalog. Er fügt zusammen, was nicht zusammengehört, und damit alles hält, verwendete Franzen jede Menge Klebstoff.

Aus der Wand scheint ein Einhorn herauszuwachsen, Hörner geben einer kleineren Skulptur den Charakter eines Tieres. Der Künstler will das so nicht bestätigen: „Die hatte ich einfach“, sagt er über die Materialien. Einige Exponate stammen aus der Kunstaktion „Dafür – dagegen“, die vor 21 Jahren den Tagebau thematisiert hatte. Der ist auch im Hausmuseum von Inge Broska aus Hochneukirch ein Thema. Sie legte jetzt eine Unterschriftenliste zum Erhalt des Ex-Pfarrhauses vor. Übrigens: Franzen lud jetzt schon für den 4. März 2361 ein: „Das ist ein Samstag, da kann also jeder kommen.“

Die Ausstellung an der Alte Bergheimer Straße 7 ist immer freitags von 18 bis 20 Uhr und sonntags von 14 bis 16 Uhr geöffnet.

(barni)