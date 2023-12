Politik in Grevenbroich Werkstatt für neue Stadt-Perspektiven

Mit einbezogen in die Überlegungen soll das Neue Rathaus, das mittlerweile in die Jahre gekommen ist und in nächster Zeit umfassend saniert werden muss. SPD-Fraktionschef Daniel Rinkert hatte in diesem Zusammenhang bereits im November den Bau eines deutlich kleineren Rathausneubaus an der Bahnstraße ins Gespräch gebracht. Auch mit dieser Idee sollen sich die Planer befassen. Unangetastet bleiben sollen allerdings historische Gebäude wie die Gaststätte Haus Portz oder das Alte Rathaus. Deren stadtprägende Architektur soll erhalten bleiben.