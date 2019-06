Villa Erckens in Grevenbroich : Werkschau Willy Hengstermann wird am Sonntag eröffnet

Info

Museum Sonntag, 16. Juni, 12 Uhr, wird in der Villa Erckens an de Stadtparkinsel Grevenbroich die Werkschau Willy Hengstermann eröffnet.

Programm Bei der Vernissage wird Berthold Hengstermann, Sohn des 2015 verstorbenen Künstlers, einleitende Worte sprechen.

Leben Willy Hengstermann wurde 1931 im Hamminkeln geborenen. Nach Ausbildung im elterlichen Malerbetrieb in Haldern, studierte er von 1954 bis 1957 an der Düsseldorfer Werkkunstschule und arbeitete danach als freier Grafiker und Maler. Es folgten zahlreiche Ausstellungen in der Region und im Ausland. In der Grevenbroicher Versandhalle wurden 1993 seine Werke in einer Einzelausstellung gezeigt.