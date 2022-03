Kolumne Frei Schnauze : Welpentraining mit reichlich Biss

Hundetrainer Mark Karlstedt aus Grevenbroich. Foto: Mark Karlstedt/Dog Event

Grevenbroich Warum lautes „Aua“-Rufen beim Welpen-Training wichtig ist. Und weshalb auch die quirligsten Chaoten mal eine Pause brauchen, erklärt der Grevenbroicher Hunde-Profi Mark Karlstedt.

Welpen sind wundervoll lernfähig – auch in Sachen Bissfestigkeit. Die kleinen spitzen Zähnchen eines jungen Hundes können ganz schön pieksen, und da rutscht einem automatisch schon mal ein „Aua“ raus, was dem kleinen Vierbeiner nicht entgeht. Macht man das deutlich genug und stoppt dabei auch direkt das Spielen oder die Aktion des kleinen Chaoten, lernt der Welpe recht schnell, dass dieses „Aua“ nichts Gutes ist und quasi „Aus“ bedeutet.

Der Welpe entdeckt – ähnlich wie ein Kleinkind – seine Umwelt mit dem Maul kennen. Dass wir Menschen nicht so strapazierfähig sind, wie ein felliger Artgenosse, kann der kleine Vierbeiner ja nicht wissen. Also müssen wir ihm erst einmal die „Beißhemmungen“ gegenüber uns zarten Menschen beibringen. Spielzeug ist für Welpen wichtig, um die richtige Maularbeit zu lernen, denn unsere Hände eignen sich nicht besonders dafür, was die oben aufgeführte Bekanntschaft mit den spitzen Welpenzähnchen schnell zeigt. Ein Tau, Ball oder Plüschtier – speziell für Hunde – ist viel besser zum Spielen und Lernen.

Da aber selbst die spitzesten Zähnchen noch nicht sehr stabil sind, sollte auf keinen Fall am Spielzeug gerissen werden, wenn Ihr kleiner Vierbeiner voll im Zerr- und Schüttelmodus ist. Wenn der Kleine beim Spielen doch mal wieder uns statt dem Spielzeug erwischt, sollte er auf unser lautes „Aua“ von uns ablassen. Alternativ wird ihm dann von uns wieder das Plüschtier, der Ball oder der Strick zum Weiterspielen hingehalten – und so lernt der Welpe sehr schnell, dass er bei uns nicht zukneifen, sein Plüschtier aber schon hundemäßig behandeln darf.

Pausen und Ruhezeiten gehören zum wichtigsten Teil einer gesunden Hundeentwicklung. Beim Spielen seien auch Sie gerne verspielt und nicht zu hart oder „herrisch“. Doch wenn Ihre kleine Fellnase kein Ende kennt und alles und jeden mit seinen Zähnchen „tackern“ will, gilt es mit Pausen zu arbeiten – und zwar in aller Konsequenz. Vielleicht ist – je nach Temperament – auch eine ganztägig zu tragende „Hausleine“ nötig, mit der man den überdrehten Gesellen zu seinem Ruheplatz bringt. Dort sollte der Welpe auch wirklich ruhen, bis man ihn wieder abholt, denn so ein kleiner Vierbeiner braucht eigentlich 18 bis 20 Stunden Schlaf am Tag.