Schnellstraße zwischen Grevenbroich und Jüchen : Sieht aus wie Autobahn, ist aber Bundesstraße

Grevenbroich/Jüchen Die sieben Kilometer lange Strecke verbindet den Grevenbroicher Süden mit Jüchen. Offiziell ist die Straße bereits Teil der B 59. Nächstes Jahr soll das auch auf Schildern ausgewiesen werden. Dann wird aus blau gelb.

Zu großen Veränderungen wird es jedoch auch dann nicht kommen. Die Strecke bleibt so ausgebaut, wie sie ist – mit Ausnahme eines „Anbindungs-Öhrchens“ für das interkommunale Gewerbegebiet der Städte Grevenbroich und Jüchen. Die Anbindung soll auf Jüchener Gebiet erfolgen, konkrete Pläne dazu liegen Straßen NRW noch nicht vor. Die Anbindung des Gewerbegebiets an die Straße hatte den Ausschlag für die Umwidmung der Strecke gegeben: Sie lässt sich so leichter realisieren. Die Trasse könnte in einigen Jahren quer durch einen großen Industriepark führen, denn das interkommunale Gewerbegebiet könnte nach Osten hin erweitert und deutlich größer werden als ursprünglich geplant. Den „Grundstein“ für weitere Planungen hatten die Grevenbroicher Politiker im September gelegt, in dem sie für eine „regionalplanerische Prüfung“ stimmten.