Klassiker in Grevenbroich Oldtimer-Ausstellung in der Coens-Galerie bis mindestens Ende Februar

Die Messe „Classic Motorshow“ an diesem Wochenende in Bremen gilt bundesweit als Startschuss für die Oldtimer-Saison. Das bedeutet aber nicht, dass die Oldtimerfreunde ihr Winter-Quartier in der Coens-Galerie nun schon verlassen. Klassische Automobile, Zweiräder und Traktoren sollen weiterhin in dem Ladenlokal zu sehen sein, in dem sich zuletzt Depot befand – „mindestens bis Ende Februar“, sagt Heinz Laumann von den Oldtimerfreunden Grevenbroich. Mit dem Centermanagement ist das abgestimmt. Allerdings könnten sich die Oldtimerfreunde angesichts des guten Besucher-Zuspruchs vorstellen, in die Verlängerung zu gehen und ihre Fahrzeuge über den Februar hinaus zu präsentieren.