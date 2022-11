Neugestaltung in Grevenbroich geplant Weitere Urnengräber für den Wevelinghovener Friedhof

Friedhöfe sollen nun verstärkt als „Oasen der Artenvielfalt“ gesehen werden, auch vor dem Hintergrund des Insektensterbens. Das wurde auch in der Sitzung der Umweltpolitiker deutlich, nachdem ein Experte aufrüttelnde Fakten zum Insektensterben (auch in Grevenbroich) vorgelegt hatte. So sollen auf den Freiflächen, die bei der Anlage der Wege entstehen, verschiedene Gräser, Stauden und Gehölze gepflanzt werden. Darüber hinaus könnten Teile alter Granit-Grabsteine in der Gestaltung Verwendung finden. So könnten Ressourcen geschont werden.