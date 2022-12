Lichterspektakel im Advent Weihnachtstrecker erleuchten die Dörfer in Grevenbroich

Mehr als 60 Landwirte und Oldtimer-Freunde sind am Wochenende zu spektakulären Rundfahrten gestartet. Mit weihnachtlich geschmückten Traktoren – darunter viele historische Modelle – zogen sie zunächst am Samstagabend durch Gustorf und Gindorf. Am Sonntagabend folgen dann Neurath und Frimmersdorf.