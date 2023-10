Budenstadt öffnet am 22. November Weihnachtsmarkt mit neuen Angeboten und musikalischem Adventskalender

Beginn ist meistens um 17 Uhr. Jeweils mittwochs und freitags steht DJ Danky am Mischpult. Am 2. Dezember wird das Duo „VuP“ Hits aus vier Jahrzehnten präsentieren. Mit Liedern für junge Besucher ab vier kommt Maike Toussant am 10. Dezember (14.30 Uhr). Freunde von Schlagern und Mundartliedern können sich auf „die kölsche Nachtigall“ Rosita freuen (9. Dezember, 15.30, 16. Dezember, 18.30 Uhr). Am 10. Dezember gastiert das Trio „Acoustic4you“ mit Coversongs auf dem Marktplatz. Am 17. Dezember entführt „Summer of Love“ mit Virgina Lisken auf eine Reise durch die Rock- und Poplandschaft des Flower-Power-Feelings.