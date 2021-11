Kleine Budenstadt wurde am Freitag eröffnet : Weihnachtsmarkt in Grevenbroich mit 2G-Regel

Grevenbroich Nur Geimpfte und Genesene dürfen die von einem Zaun umgebene kleine Budenstadt besuchen. Am Eingang werden Kontrollen vorgenommen. Was es im Schatten des Alten Rathauses zu sehen gibt.

Der Weihnachtsmarkt ist am Freitagabend eröffnet, die Festbeleuchtung in der Fußgängerzone eingeschaltet worden. Doch die richtige Stimmung wollte noch nicht aufkommen. Und das lag nicht allein am Nieselregen. „Unter den Menschen herrscht große Verunsicherung angesichts der Pandemie – das belastet sie sehr in dieser Zeit“, sagte Vizebürgermeister Edmund Feuster, der die ersten Gäste begrüßte. Sein Stellvertreter Peter Cremerius schaltete anschließend mit der kleinen Klara (7) die Lichter des Weihnachtsbaums auf dem Marktplatz ein.