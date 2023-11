Budenstadt auf dem Marktplatz Der Grevenbroicher Weihnachtsmarkt ist jetzt eröffnet

Grevenbroich · Am Mittwoch fiel der Startschuss für den Markt: Elf Buden plus Glühwein-Zelt, Reibekuchen-Stand und Bühne laden zum Verweilen ein. Was Besucher sonst noch erwartet – und was ein Glühwein in diesem Jahr kostet.

22.11.2023 , 17:31 Uhr

6 Bilder Das ist der Weihnachtsmarkt 2023 in Grevenbroich 6 Bilder Foto: Kandzorra, Christian

Von Christian Kandzorra