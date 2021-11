Entscheidung ist gefallen : Grevenbroicher Weihnachtsmarkt findet hinterm Zaun statt

Grevenbroich Der Weihnachtsmarkt in Grevenbroich wird unter der 2G-Regel stattfinden. Das haben Vertreter von Stadt und Stadtmarketing am Freitag gemeinsam mit dem Betreiber Norbert Lupp vereinbart. Für die Besucher wird es aber Auflagen geben.

Lupp hatte bereits in dieser Woche mit dem Aufbau zwischen Rathaus und Kirche begonnen, diesen aber gestoppt, um die Ergebnisse des Corona-Gipfels am Donnerstag abzuwarten. „Nach den bisherigen Regelungen ist davon auszugehen, dass wir den Weihnachtsmarkt veranstalten können“, sagt Ordnungsdezernent Claus Ropertz. „Wir sind uns aber darüber im klaren, dass wir ihn abbrechen müssen, sollten die Inzidenzzahlen in nächster Zeit durch die Decke gehen.“

Da noch einiges an Organisation und Dekoration notwendig ist, wird der Weihnachtsmarkt etwas später als vorgesehen eröffnen. Nach ursprünglichen Planungen sollte das bunte Treiben bereits am kommenden Mittwoch beginnen. Dieser Termin ist nun auf Freitag, 26. November, 17 Uhr, verschoben worden. Aufgebaut werden unter anderem ein Glühweinzelt, mehrere Buden mit Geschenken und Imbissstände, an denen erstmals auch Flammlachs angeboten wird. Sollte die 2G-plus-Regel eintreten, steht ein Testzentrum in unmittelbarer Nähe zur Verfügung.