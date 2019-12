Angebot für Senioren aus Grevenbroich : Weihnachtsbaum für Zeitwünsche war auf Anhieb ein voller Erfolg

Grevenbroich Der erste Zeitwunschbaum, der im Rathaus aufgestellt wurde, ist bei den Grevenbroichern gut angekommen. Hatten zunächst 19 Senioren aus dem Stadtgebiet einen Wunsch nach etwas Zeit zum Reden gebeten, sind es mittlerweile 40, die mit anderen in Kontakt treten möchten. Dass diese Wünsche alle erfüllt werden, freut Organisatorin Jenny Goergens.

Weil das Interesse so groß war, sammelte Jenny Goergens weitere Wünsche im Seniorenzentrum Lindenhof, im Albert-Schweitzer- und im Barbarahaus. Und auch die sind so gut wie erfüllt. Die Gründe sind durchaus unterschiedlich, wofür sich die Senioren aus Grevenbroich ein wenig Zeit erbitten. „Einer möchte zum Reibekuchen-Essen auf den Weihnachtsmarkt, ein anderer zu einem Fußball- oder Basketballspiel, und wieder ein anderer will einfach nur in Begleitung einen Gottesdienst in der Peter-und-Paul-Kirche besuchen“, berichtet die Organisatorin. Auch der Wunsch nach einer gemeinsamen Partie Schach kann erfüllt werden: „Das wird ein Schüler übernehmen“, sagt Goergens, die sich darüber freut, dass auf diese Weise unterschiedliche Generationen aufeinander treffen.