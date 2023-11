Naherholung in Grevenbroich „Matsch ade“ – Wege am Neurather See werden jetzt „aufgeschottert“

Neurath · Diese Woche ist der Startschuss für Arbeiten am Neurather See gefallen. Die Wege am Ufer des Gewässers sollen erneuert werden. Und auch Waldarbeiten finden statt – für Sichtschneisen, die von oben einen freien Blick auf den See ermöglichen sollen.

03.11.2023, 04:50 Uhr

Am Neurather See sind nun Sichtschneisen geschaffen worden, die einen freien Blick aufs Gewässer ermöglichen sollen. Foto: Staniek, Dieter