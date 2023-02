Pascal-Gymnasium und BBZ weiter geschlossen Trinkwasserleitung nach nächtlichem Ersatz-Bau erneut havariert

Das Drama um die Trinkwasserleitung, die Bauarbeiter am Dienstag aus Versehen bei Erdarbeiten an der alten Realschule Bergheimer Straße angebohrt haben, nimmt so schnell kein Ende. In einer Nacht-Aktion ist es den Arbeitern zwar gelungen, das Leck in der 40 Zentimeter dicken Pipeline durch die Installation eines Ersatz-Rohrs zu überbrücken. Beim Probelauf am Donnerstagmorgen aber ist die alte Röhre an zwei anderen Stellen gerissen. Die Widerlager der Leitung anno 1958 hielten dem Druck nicht stand. Am Donnerstag ist der Krisenstab von Stadt und Versorger NEW erneut zusammengekommen, um über die Lage zu beraten. Nach wie vor haben weder das Pascal-Gymnasium noch das Berufsbildungszentrum fließendes Wasser, nicht einmal die Toilettenspülungen funktionieren. Betroffen sind auch zehn Privathäuser am Sodbach. Zudem kann es in mehreren Stadtteilen zu Druckschwankungen beim Leitungswasser kommen.