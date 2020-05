Feuerwehr im Einsatz in Grevenbroich : Wassereinbruch im Sportler-Heim am TuS-Stadion

Grevenbroich Ein Vereinsmitglied hörte ein fernes Rauschen. Den ging der Mann nach – und daraus entwickelte sich ein Feuerwehreinsatz. Aus dem Leck in einem Wasserrohr verteilte sich Wasser im Keller des Vereinsheims vom TuS Grevenbroich.

Die Feuerwehr rückte am Freitagmorgen mit Pumpen am Sport-Heim am TuS-Stadion an, aber nicht um zu löschen. Der Keller des erst wenige Jahre alten Gebäudes an der Schlossstraße stand rund 20 Zentimeter unter Wasser. Die Ursache ist laut Stadt eine undichte Stelle einer Wasserleitung. Ein Vereinsvertreter habe es am Morgen im Keller rauschen hören. „75 Kubikmeter Wasser sind ausgeströmt“, erklärt Erster Beigeordneter Michael Heesch. Die Feuerwehr pumpte das Nass ab, jetzt müssen die Räume trocknen.