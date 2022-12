Schlossbad Grevenbroich Wasser zu kalt – Schwimmer trainieren jetzt in Neopren-Anzügen

Die Senkung der Wassertemperatur in den Schwimmbädern hat Folgen auch für Schwimmsportler aus Vereinen: Vielen Mitgliedern ist das Wasser zu kalt. Die Leistungsschwimmer des Turnklubs (TK) Grevenbroich haben deshalb jetzt neues Equipment angeschafft. Die Gruppe, die aus 30 Jungen und Mädchen im Alter zwischen acht und 15 Jahren besteht, trainiert inzwischen in Neopren-Anzügen. „Anders geht das nicht mehr“, sagt Trainer Jürgen Helpenstein. Nach der Drosselung der Temperaturen im Sportbecken des Grevenbroicher Schlossbades in zwei Schritten auf nunmehr 26 Grad seien einige Schwimmer so schnell ausgekühlt, dass sie sich kaum mehr ins Wasser getraut hätten.