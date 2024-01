Neue Waschstraße im Gewerbegebiet Ost „Waschpark zur Ente“ soll im Februar starten

Grevenbroich · Im Gewerbegebiet Ost ist die neue Autowaschanlage fast fertig. Betreiber Arno Kuenen wird damit die zweite Anlage neben der an der Ruwerstraße in Neuss betreiben. Was ein Wasservogel mit dem Projekt in Grevenbroich zu tun hat.

18.01.2024 , 04:50 Uhr

Anfang Februar soll die neue Waschanlage im Industriegebiet Ost eröffnen. Foto: Dieter Staniek/Stan

Von Carsten Sommerfeld