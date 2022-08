Kolumne Frei Schnauze : Was würde der Herr Knigge sagen?

Mark Karlstedt Hundetrainer Grevenbroich. Foto: Mark Karlstedt/Dog Event

Grevenbroich Auch wenn der Hund „Tut nix“ heißen sollte: Halter einer Fellnase sollten umsichtig mit ihrem Tier umgehen, rät der Grevenbroicher Hunde-Profi Mark Karlstedt.

Wie wäre es damit, den Umgang miteinander leicht und angenehm zu gestalten, um das gesellige Leben freundlich, liebenswürdig und wohlig miteinander zu verbringen? Das waren die Gedanken des weltberühmten Adolph Knigge, der durch seine Beobachtungsgabe und Aufmerksamkeit das Buch „Über den Umgang mit dem Menschen“ geschrieben hat. Was würde sich wohl Herr Knigge heute von Hundebesitzern wünschen?

Höflichkeit, Rücksichtnahme, Achtsamkeit, Fairness oder Respekt, das sind die Werte, die ich mir von jedem Hundebesitzer wünsche. Ich lade Sie dazu ein, Ihren Hundealltag zu reflektieren. Beherzigen Sie die oben genannten Werte mit Ihrer Fellnase im Umgang mit Ihren Mitmenschen? Müssen Hunde wirklich in fremden Vorgärten, an Hauswänden, Hecken und Gartenmäuerchen urinieren? Nein, es stinkt und zerstört nach und nach das Eigentum anderer. Auch notorisches Rüdenpinkeln alle fünf Sekunden hat nichts mit Notdurft zutun. Wenn Sie ein solches Exemplar haben sollten, lassen Sie sich von einer sachkundigen Person helfen.

Was machen Sie, wenn Ihnen in der Öffentlichkeit Menschen begegnen – Jogger, Walker, Radfahrer, Kinder oder Leute mit angeleintem Hund? Auch wenn Ihr Vierbeiner „Tut nix“ heißt, gibt es hier nur eine richtige Antwort, und die ist bei anbahnenden Begegnungen den Hund zu sich zu rufen und durch die Leine zu sichern. So werden Anspringen, Umrennen oder andere Belästigungen seitens des Hundes vermieden.

Selbst wenn sich Ihr Hund für diesen Teil der Außenwelt nicht interessiert, gibt es viele Menschen denen man es nicht ansieht, dass sie panische Angst vor Ihrem Vierbeiner haben. Auch Radfahrer wissen es sehr zu schätzen, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie Ihren Liebling im Griff haben. Gerade von Radfahrern höre ich häufig ein erleichtertes Dankeschön.

Gastronomie – toll dass wir in einem Land leben, in dem auch Fellnasen willkommen sind. Gerade deswegen sollten Sie hier besonders umsichtig sein. Bellt Ihr Hund andere Gäste an oder kann er noch nicht ruhig unterm Tisch liegen, ist er vielleicht noch nicht so weit. Auch sollten Sie es vermeiden, den Vierbeiner mit an den Tisch zu setzen, ihn vom Tisch zu füttern oder gar den Teller ablecken zu lassen – denn das kann für Nicht-Hundebesitzer sehr unangenehm bis eklig sein.