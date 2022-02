Frei Schnautze : Was tun gegen ungebetene Gäste?

Was tun gegen ungebetene Gäste?

Grevenbroich Jetzt beginnt wieder die Zeckenzeit. Die kleinen Biester können nicht nur Zwei-, sondern auch Vierbeinern gefährlich werden. Der Grevenbroicher Hundeprofi Mark Karlstedt erklärt, wie Zecken im Fell entdeckt und daraus entfernt werden können.

Endlich werden die Tage länger und es wird wärmer – erste Frühlingsboten blühen und die Vögel zwitschern aufgeregt. Unsere Fellnasen stöbern übermütig durchs Unterholz und toben über die Wiesen – da geht einem regelrecht das Herz auf. Doch leider gibt es jetzt auch wieder Mitreisende, die es lieben, sich in unseren Hunden festzubeißen: Zecken ! Deren Saison hält von Februar bis Oktober an.

Diese kleinen Biester sind bei Vier- und Zweibeinern ungewollt bis ungesund, und es gilt sie schnellstmöglich zu entdecken und entfernen. Manch ein Hund scheint ein einladendes Gemüt zu haben oder die perfekte Spürnase zu sein, um Zeckennester aufzustöbern. Andere dagegen bekommen nur gelegentlich Besuch. Doch ganz egal, wie oft und wie viele Mitreisende sich auf Ihrer Fellnase tummeln, sie müssen raus und runter, so schnell es geht.

Generell, aber erst recht in der Reisezeit der Zecken, ist die Fellpflege Ihres Lieblings besonders wichtig. Untersuchen Sie Ihren Vierbeiner sofort nach dem Spaziergang sehr gründlich, ob da irgendwo ein kleiner Knubbel am Körper hängt, der nicht da hin gehört. Gerne aufgesuchte Gefilde am Hund sind Kopf, Ohren, Bauch, die Leistengegend und auch die Zehenzwischenräume.