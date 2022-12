Grundschüler aus Grevenbroich Kinder malen ihre Wünsche für das neue Jahr

Aushilfslehrer aus der Ukraine konnten den Grundschülern erklären, was in ihrer Heimat passiert und wie es den Menschen in der Ukraine geht. Trotzdem ging der Schulalltag und das ganz normale Leben weiter. Bei vielen sei zeitweise die Leichtigkeit im Alltag verloren gegangen, berichtet die Schulleiterin: Als vor kurzem beim landesweiten Warntag die Sirenen getestet wurden, schwappten Ängste hoch. Kummer hat manchen Kindern in diesem Jahr auch die Sorge vor Krankheiten, die Pandemie mit all ihren Folgen oder beispielsweise Ängste um die eigenen Großeltern bereitet.