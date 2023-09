Alter Super-8-Film aus Grevenbroich Was macht ein Flugzeug auf dem Marktplatz?

Die Filmschnipsel erinnern an das Husarenstück eines Mathias Rust. Das war der 18-jährige Hobbyflieger aus Schleswig-Holstein, der im Mai 1987 mit einer geliehenen Cessna in der Nähe des Roten Platzes in Moskau landete. Die Bilder dieser Leichtsinnstat gingen um die Welt. Ähnlich wie die legendäre Rust-Landung muten die Aufnahmen an, die jetzt auf einem Dachboden in Laach entdeckt wurden: Auf einem Super-8-Film von 1959 ist ein Flugzeug zu sehen, das mitten auf dem Grevenbroicher Marktplatz steht, dicht umdrängt von einer Menschentraube.