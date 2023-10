Strukturwandel in Grevenbroich Was kann das Revier vom Osten lernen?

Kann das Rheinische Revier vom Osten lernen? Diese Frage stand am Mittwoch im Mittelpunkt eines Besuchs von Klaus Freytag in Grevenbroich. Der Lausitz-Beauftragte des brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke traf sich hier zu einem Gedankenaustausch mit Betriebsräten und Stadtverwaltern. Eingeladen hatte der Bundestagsabgeordnete Daniel Rinkert, der die Lausitz beim Strukturwandel viel weiter sieht als das Rheinische Revier. Denn: „Hier ist der Transformations-Prozess noch nicht spürbar, vieles ist noch in der Mache“, sagt der SPD-Politiker.